Minister Van Quickenborne onder verhoogde beveiliging geplaatst na ernstige dreiging: drie mensen opgepakt in Nederland

Het parket werd afgelopen week op de hoogte gebracht van de mogelijke dreiging. Er werd onmiddellijk een onderzoek gestart en uit de eerste elementen bleek dat de dreiging ernstig diende genomen worden. Dat meldt het federaal parket in een persbericht.

De nodige maatregelen werden genomen en de minister werd onder verhoogde beveiliging geplaatst. Hij zal de komende dagen niet deelnemen aan geplande activiteiten.

Volgens het parket werden er in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nederland drie personen van hun vrijheid beroofd in het kader van het onderzoek. Er werd gevraagd om hun overlevering. (sgg)