Moeder die dochtertjes doodde in een psychose doet voor het eerst haar verhaal: “Ik ga hun graven nooit bezoeken”

Sophie (45) bracht tien jaar geleden haar tweelingdochters om op het Caraïbische eiland Curaçao. Vandaag doorbreekt ze voor het eerst de stilte, omdat ze onlangs in het nieuws kwam als slachtoffer van zinloos geweld. Ze vertelt hoe ze verder leeft met het besef van wat ze als moeder haar eigen kinderen heeft aangedaan.“Mensen schelden me uit in de supermarkt. Het stigma van moordenares geraak ik nooit meer kwijt.”