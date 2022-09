Met een haarfijne lob: Lionel Messi helpt Argentinië met twee doelpunten aan makkelijke zege tegen Honduras

In het Hard Rock Stadium in Miami opende Lautaro Martinez rond het kwartier de score voor de Albiceleste. In de extra tijd van de eerste helft zette Messi een strafschop om. De sterspeler lukte in de 69e minuut zijn tweede doelpunt van de avond. Met een schitterende lob verschalkte hij de doelman. Het was meteen zijn 87ste doelpunt voor de Argentijnse nationale ploeg.

Dinsdag werken de Argentijnen nog een voorbereidingsmatch af in aanloop naar het WK in Qatar. In Harrison (New Jersey) treden ze aan tegen Jamaica.

WK-tegenstander van Rode Duivels klopt Chili

Marokko, op het komende WK in Qatar tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, heeft vrijdagavond de terugkeer van sterspeler Hakim Ziyech bij de nationale elf gevierd met een vlotte 2-0-zege tegen Chili, dat er eind dit jaar niet bij is in Qatar.

Sofiane Boufal (via strafschop) en Abdelhamid Sabiri maakten in de laatste 25 minuten de doelpunten in het stadion van de Spaanse club Espanyol. Ziyech werd in de slotfase gewisseld, net als Sofyan Amrabat, ex-Club Brugge. De aanvallende middenvelder van Chelsea maakte onder de nieuwe bondscoach Walid Regragui zijn rentree in het Marokkaanse elftal. Ziyech ontbrak lang in de nationale ploeg vanwege een conflict met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic. Standard-sterkhouder Selim Amallah werd na 76 minuten naar de kant gehaald, de broers Ryan en Samy Mmaee (beiden ex-Standard) bleven de hele wedstrijd op de bank.

Eerder op vrijdag versloeg Canada, in Qatar eveneens een tegenstander van de Belgen, de WK-organisator met 2-0.