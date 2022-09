Vrienden en familie nemen afscheid van jonge mama Shauni (29)

Shauni Denolf (29) wordt zaterdag om 10 uur begraven in Diksmuide. De jonge mama kreeg anderhalf jaar geleden te horen dat ze kanker had en probeerde nog zo veel mogelijk herinneringen te maken voor haar dochter.

Shauni had anderhalf jaar geleden de diagnose gekregen: eierstokkanker. Eind juli kreeg ze te horen dat ze nog maar heel kort te leven had. Die korte tijd wilde ze gebruiken om herinneringen te maken zodat haar dochtertje Myla-June (3,5) haar nooit zou vergeten. Dus plaatste ze een oproep in de Facebookgroep ‘Drukke mama’s’. En de respons was overweldigend. Video’s, stemopnames, brieven,... En ook een samen een boom planten. Daar zag Shauni wel iets in. Nu siert een mooie kerselaar hun tuin in Middelkerke. “Dat ze een plek heeft waar ze naartoe kan gaan en verbonden kan zijn met mij. Zonder dat ze altijd naar het kerkhof moet”, zei ze daarover.

Afgelopen maandag kon Shauni met een gerust hart gaan. In haar eigen laatste woorden: “Myla-June is in goeie handen.”

(jvr,sgg)