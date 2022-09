Teleurgestelde Lotte Kopecky baalt na missen van wereldtitel: “Dit was de kans van mijn leven”

Lotte Kopecky heeft ons land net geen gouden medaille op het WK op de weg kunnen schenken. Na een late uitval van fenomeen Van Vleuten moest ze vrede nemen met de zilveren plak. “Ik vind het enorm jammer, want naar mijn gevoel is het een dik gemiste kans”, aldus Kopecky.

“Ja, ik heb toch wel het gevoel dat ik het goud verlies”, vertelt een zichtbaar aangeslagen Kopecky met de zilveren plak om haar nek bij Sporza. “Ik denk dat ik alles in de laatste kilometer toch nog wel eens opnieuw wil bekijken en dat ik het vanavond nog een paar keer zal herbeleven. Maar het is jammer. Ik dacht: ‘Vos is eraf, dit is de kans van mijn leven’. In het achtervolgende groepje keken ze allemaal naar mij om het gat met de vijf leidsters dicht te rijden. Persico, die ook niet traag is, zat er ook nog en toen Van Vleuten aanging, wist ik het al. Als ik nu volg of het gat dicht rijd, dan wint Persico.

“Ik denk dat ik toch tegen Dirk De Wolf kan zeggen dat het niet de koers te veel was voor mij. Ik vind het enorm jammer, want naar mijn gevoel is het een dik gemiste kans. Al ben ik wel blij dat ik naar Australië ben afgezakt en dat ik voor de wereldtitel heb kunnen strijden. Ik denk dat ik het nu nog even moet laten bezinken. Volgend jaar in Glasgow is er een nieuwe kans”, besluit Kopecky bij Sporza.

(lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Ludwig Willems: “Dit is gewoon superjammer”

Ook bij bondscoach Ludwig Willems overheerste de ontgoocheling. “Eigenlijk moet je tevreden zijn met een podium maar als je er zo dicht bij bent, dan overheerst de ontgoocheling.” De Kempenaar beleefde de laatste kilometer via de wedstrijdradio. “Blijkbaar heeft Lotte even getwijfeld. (Stilte) Dit is gewoon superjammer. Zo’n kans gaat Lotte niet krijgen. Ze wint de spurt schijnbaar met groot verschil. Moet je dan meteen op het wiel van Van Vleuten springen? Dat zijn beslissingen die je neemt in een fractie van een seconde.”

“Ik blik toch vooral terug op een geslaagd WK”, vervolgt Willems. “Als je ziet hoe we rijden met de jeugd, als je ziet hoe Lotte bij de elite de kroon op het werk zet. Het is duidelijk dat we stilaan op een zeker niveau beginnen te komen. Niet met één renster maar met een aantal meisjes die een sterke lichting aan het vormen zijn. Als ik zie hoe lang Justine (Gheskiere, red) nog meegaat. Een verrassing? Misschien voor jullie, niet voor mij. Zij mist nog wat ervaring en ontdekt nu pas wat ze allemaal kan. Dat maakt me blij en content.”

LEES OOK. Chef wielrennen Wim Vos ziet hoe Lotte Kopecky niet alleen ontgoocheld maar ook trots mag zijn met dit zilver

Of Lotte Kopecky zelf blij zou zijn? Willems: “Ik denk het niet. Vorig jaar wordt ze vierde op de Spelen en mist ze een medaille. Nu wordt ze tweede op het WK en mist ze de wereldtitel. Dat was twee keer heel zuur voor haar. En daar heb ook ik het lastig mee. Ze zal het misschien niet toegeven maar Lotte gaat deze tweede plaats niet kunnen plaatsen. Lotte is een topper en die zijn alleen maar blij met de zege.”

Justin Ghekiere: “Voel me schuldig”

“Ik was sterk, maar net niet goed genoeg om Lotte te helpen”, aldus Ghekiere na afloop. Aan de ene kant kan je wel tevreden zijn met het podium, maar aan de andere kant net niet die wereldtitel. Dat is super jammer. Ik hoopte dat Lotte voor de sprint zou kunnen gaan, maar dan hoor ik dat het Annemiek is. Ik weet ook niet wat je tegen haar kan doen”, zegt de 26-jarige Ghekiere bij Sporza. “Ik vind dat ik zelf een van de sterkste koersen heb gereden. Alleen voel ik me schuldig, omdat ik niets meer voor Lotte kon betekenen. Bij het laatste klimmetje moest ik zelf lossen, maar ik heb nog geprobeerd op de limiet te gaan.”

“Voor mezelf ben ik wel tevreden. Ik denk dat ik dit jaar toch weer een heel mooie stap voorwaarts heb gezet. Ik hoop in de toekomst een rol te kunnen spelen voor een wereldtitel van Lotte. Ik wil echt alles geven en m’n best doen. Ik denk dat ik vandaag getoond heb dat ik de selectie waard was”, vertelt Ghekiere.