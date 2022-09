Team Antwerp na hectische week terug uit Puerto Rico en op 3X3 World Tour in Utrecht

Team Antwerp was vorige week op een challenger in het Puerto Ricaanse San Juan aan de slag. “We kwalificeerden ons met een twee op twee versus het Poolse Warschau en Old Montreal (Canada) in de groepsfase voor de kwartfinales. De eindfase van het toernooi heeft de dag nadien en door een tropische storm echter nooit plaatsgevonden,” zei Nick Celis. Het evenement werd afgelast en Team Antwerp zag een mogelijke kwalificatie voor de World Tour in Parijs dan ook in rook opgaan. Ze kregen van FIBA wel stuk van het prijzengeld. “We zaten door de tropische storm een tijdje vast in ons hotel. Uiteindelijk konden we toch Puerto Rico verlaten en via Londen arriveerden we dinsdag in België. Op tijd dus om dit weekend deel te nemen aan de belangrijke 3X3 World Tour in Utrecht ,” aldus Nog Nick Celis die met Team Antwerp op de vierde plaats op de worldranking fonkelt. In Utrecht zit Team Antwerp in poule B en kampt het tegen Utrecht (Nederland) en het Litouwse Marijampole Mantiga. De eerste twee van de groep zijn gekwalificeerd voor de kwartfinales. De winnaar van de 3X3 World Tour in Utrecht casht 40.000 dollar. De nummer 2 krijgt 30.000 dollar, de nummer 3 22.000 dollar, wie vierde eindigt 16.000 en de nummer 5 en 6 respectievelijk 10.000 en 4.000 dollar.