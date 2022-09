Opvallend: twee wereldtitels op het spel bij de vrouwen tijdens dezelfde koers

Tijdens de wegrit van de vrouwen zaterdag wordt voor twee wereldtitels gestreden in dezelfde koers. Er komt straks een wereldkampioene bij de elite en wereldkampioene bij de beloften. Dat is opvallend. Voor die wereldtitel bij de beloften was Julie De Wilde (19) een outsider, maar onze landgenote kreeg het op het einde van de koers moeilijk.

Omdat er bij de vrouwen geen aparte beloftencategorie is, lost de UCI het in Australië zo op om toch een beloftenkampioene te hebben. Die beslissing kon op heel wat kritiek rekenen, want zo worden er eigenlijk twee koersen in één gereden. “Een apart WK is de enige oplossing”, zei de Nederlandse analiste en ex-wielrenster Marijn de Vries in aanloop naar de koers.

Ook De Wilde had liever een aparte koers voor beloften gezien. De topfavoriete voor de wereldtitel is de Nederlandse Shirin van Anrooij (20).

Als er een belofte als eerste over de streep rijdt, pakt zij natuurlijk wel de wereldtitel bij de elite ook. Wie de koers wint, is wereldkampioen. Is dat geen belofte, dan pakt de eerste belofte die over de streep rijdt de wereldtitel bij de beloften.