Shauni liet herinneringen na voor haar dochter, vandaag wordt ze begraven: “Vanaf nu gaan we met twee door het leven”

Vandaag wordt Shauni Denolf (29) begraven. De jonge mama uit Middelkerke die wist dat ze ging sterven. Die haar laatste weken gebruikte om herinneringen te maken voor Myla-June, haar dochter van 3,5. Een mama-kerselaar in de tuin, een knuffelbeer die elke avond slaapwel zegt met haar stem, kaartjes met schoolwensen voor elke eerste september. Afgelopen maandag kon Shauni met een gerust hart gaan. In haar eigen laatste woorden: “Myla-June is in goeie handen.”