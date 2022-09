Nicolas Colsaerts haalt in Frankrijk met nieuwe caddie zijn eerste cut van het jaar

Thomas Pieters kende een moeilijke tweede ronde op het Open de France. Na 67 slagen tijdens de openingsdag voegde hij er 70 aan zijn totaal toe. Maar het hadden er meer kunnen zijn als hij op hole 3 geen herkansing had gekregen. “Tijdens mijn putt hoorde ik een kind tot tweemaal toe zwaar kuchen”, was het relaas van Thomas Pieters. “Ik probeerde nog te stoppen maar raakte de bal die dan amper een meter ver rolde. Na consultatie van de referee mocht ik tot mijn grote verbazing die slag opnieuw uitvoeren. Als zij dit beslissen, moet ik hun ruling volgen. Toch denk ik dat ik er goed mee weggekomen ben.”

De 29-jarige Antwerpenaar maakte bekend dat hij dit jaar nog maar aan twee toernooien (Alfred Dunhill Links Championship en Portugal Masters) zal deelnemen. “Vijf maanden geleden kreeg ik te horen dat mijn partner Stefanie opnieuw zwanger is. Het is uitgerekend dat voor de week van het DP World Tour Championship. Het is meer dan normaal dat ik haar bijsta bij de geboorte van onze tweede spruit. Ik kan je al meegeven dat Florence er een zusje bijkrijgt”, eindigde Pieters met pretoogjes.

Nieuwe caddie

De lijdensweg van Nicolas Colsaerts lijkt tot het verleden te behoren. De 39-jarige Brusselaar speelde tijdens de tweede dag in Parijs zoals we voor zijn medische problemen van hem gewoon waren. “Het is gewoon terug op niveau”, bevestigde Nicolas Colsaerts zelf ook. “Ik zou beschamend zijn als ik hier in Parijs als titelverdediger niet de cut zou gehaald. De laatste weken waren de signalen al positief maar haalde ik het weekend juist niet.

Een mogelijk reden voor de heropstanding van het nummer 1041 van de wereldranglijst is zijn nieuwe caddie. Na meer dan tien jaar Brian Nilsson droeg nu Brendan McCartain voor het eerst de tas van Colsaerts. McCartain is een zeer ervaren caddie die onder meer in 1999 de Spanjaard José María Olazábal aan zijn tweede Master-titel hielp. “Na meer dan tien jaar geraak je aan mekaar gewoon en kan een frisse wind deugd doen. Nu is er een nieuwe vibe en nieuwe benadering. Het is anders en het doet met ook goed”, besloot Colsaerts.