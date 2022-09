Sylvester Stallone en Jennifer Flavin blazen scheiding af: “Ze zijn ontzettend gelukkig”

Sylvester Stallone en zijn vrouw Jennifer Flavin hebben hun scheiding, die ze vorige maand hebben aangevraagd, afgeblazen. Dat bevestigt een woordvoerder van Stallone aan entertainmentsite Page Six.

“Ze hebben gepraat en hun meningsverschillen opgelost”, aldus de woordvoerder. “Ze zijn allebei ontzettend gelukkig.” Stallone en Flavin plaatsten eerder deze week een foto op Instagram, waarop te zien is dat het koppel hand in hand loopt. Het kiekje leidde tot suggesties op sociale media dat de twee toch weer samen zouden zijn. Flavin zou vorige maand de scheiding hebben aangevraagd. Zij zou haar man in de aanvraag onder meer ervan beschuldigen geld te hebben verkwist.

Stallone en Flavin zijn sinds 1997 getrouwd. Het koppel heeft samen drie dochters, Sophia, Sistine en Scarlet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)