Riemst

Op verzoek van het gemeentebestuur van Riemst heeft het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg zopas op het kruispunt van de Maastrichtersteenweg en de Krijtstraat in Vroenhoven een regenboogzebrapad laten aanbrengen. Het moet niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komen maar de weggebruikers sensibiliseren dat iedereen welkom is in Riemst.