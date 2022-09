Oscarwinnares Louise Fletcher, bekend van ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’, overleden

De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden in haar huis in het Franse Montdurausse. Fletcher was vooral bekend om haar vertolking van Nurse Ratched, de tirannieke verpleegster uit de film One Flew Over The Cuckoo’s Nest uit 1975.

Die rol leverde de actrice een Oscar op. In haar toespraak nadat ze het felbegeerde beeldje in ontvangst had genomen, bedankte Fletcher haar ouders, die beiden doof waren, in gebarentaal. Het was de eerste keer dat iemand gebarentaal gebruikte in een Oscarspeech.

Fletcher begon haar Hollywoodcarrière eind jaren 50 met verschillende gastrollen in televisieseries. Ze stopte halverwege de jaren 60 tijdelijk met acteren om zich op haar gezin te richten en maakte haar comeback tegenover Keith Carradine en Shelley Duvall in de film Thieves Like Us uit 1974. Vervolgens werd ze door regisseur Milos Forman gecast voor haar legendarische rol als Nurse Ratched in One Flew Over The Cuckoo’s Nest, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1962.

De actrice bleef tot op hoge leeftijd actief in de televisiewereld. Ze was in de jaren 90 te zien in serie Star Trek: Deep Space Nine en werd in 1996 en 2004 genomineerd voor een Emmy voor haar gastrollen in respectievelijk Picket Fences en Joan of Arcadia. Een van haar laatste rollen was in de dramaserie Shameless, waarin ze in 2011 en 2012 te zien was als de moeder van het personage van acteur William H. Macy.