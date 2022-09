Toiletpapiermakers in het nauw, tekorten dreigen

“Dit is de hel. Voor ons en voor onze klanten”, zegt een insider op voorwaarde van anonimiteit. De kosten van het maken van papieren zakdoekjes, tissues en wc- en keukenpapier worden normaal voor de helft bepaald door de prijs van papierpulp. Die is het afgelopen jaar met ongeveer de helft gestegen.

Tegelijk is het maken van wc-papier een zeer energie-intensieve bezigheid. In een normale situatie bepaalt energie 10 tot 15 procent van de kosten van een rolletje wc-papier, “maar door de exploderende gasprijs is dat opgelopen tot 50 procent. Op het grootste deel van de kostprijs van wc-papier, pulp en energie, hebben we geen greep”, klinkt het.

De specialist wijst erop dat de enige manier om te overleven stevige prijsverhogingen zijn. “Sinds de zomer van vorig jaar zitten we al aan onze vijfde prijsverhoging”, aldus de expert. De verkoop van keukenpapier is in vergelijking met vorig jaar met 30 procent gedaald. Wc-papier is aanzienlijk minder prijsgevoelig. Daar zijn geen alternatieven voor.

De fabrikanten laten hun machines iets trager dan normaal draaien, en sommige producenten gaan nog een stap verder en leggen de papiermachines tot tien dagen per maand stil, ook in ons land.

“We hebben geen belang bij paniek, want dan beland je in hamstertoestanden. Dat is slecht voor iedereen. Maar als iedereen zijn machines stillegt, sluit ik niet uit dat in bepaalde periodes in sommige regio’s tekorten ontstaan”, zegt de sectorspecialist.