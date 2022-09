Antwerp Giants en Bergen naar 1/8ste finales Beker van België

Antwerp Giants en Bergen hebben zich in de 1/16de finales van de Beker van België niet laten verrassen door tweedeklassers Kortrijk Spurs en Guco Lier. De Sinjoren wonnen met 88-94 en de Henegouwers met 69-88. Zaterdag en zondag nemen nog enkele teams uit de BNXT League het tegen tweedeklassers en in het kader van de Belgische Cup.

In de eerste helft hadden de Sinjoren het niet onder markt. Onder meer Niels De Ridder (ex-Giants), Dani Koljanin en Sean Pouedet hielden Kortrijk Spurs lichtjes voorop. Van 18-10 evolueerde de score naar 24-23 en 32-34. Avery Woodson en Maurice White scoorden voor de Sinjoren dat de rust introk met een 44-49 bonus.

Ook in de tweede helft bleven de West-Vlamingen dreigen en hadden de Giants na drie kwarts nog maar een 67-69 voorsprong op zak. Het Amerikaanse duo Avery Woodson (25 punten, 4 op 5 bommen) en Maurice “Mo” Watson (25 punten,) namen hun team op sleeptouw. Het laatste schuifje (21-25) was voor Telenet Giants. De Amerikaanse center Royce Hamm tekende voor 16 punten en 8 rebounds en Seppe D’Espallier scoorde 8 punten zonder misser. Dat maakte dat Telenet Giants Antwerp na een stevige partij en na 73-79 uiteindelijk met 88-94 zegevierde en dus zeker is van een stek in de 1/8ste finales van de Beker van België.

Antwerpenaar en ex-Giant Niels De Ridder scoorde 16 punten en plukte 5 rebounds. Jongere broer Thijs de Ridder was bij Telenet Giants Antwerp goed voor 4 punten en 4 reobunds. Brecht Guillemeyn (ook ex-Giants) tekende voor 8 punten. Maandag vertrekt Telenet Giants Antwerp naar Kosovo. Daar werkt het donderdag, en eventueel zaterdag, de kwalificatieronde van de FIBA Europe Cup af. Omwille van de Europese verplichtingen werd de partij van de eerste speeldag tegen Oostende en van 2 oktober verplaatst naar woensdag 15 februari.

Kortrijk Spurs-Telenet Giants Antwerp 88-94Kwarts: 24-23, éà-26, 23-20, 21-25

Telenet Giants Antwerp: Watson 25, Goodin 6, Hamm 16, Woodson 25, D’Espallier 8, De Ridder 4, Rogiers 1, Mwema 5, Upshaw 4