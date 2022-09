Kim Huybrechts en Mike De Decker zetten Belgian Darts Open in vuur en vlam, en genieten van Belgisch publiek: “Wat is dit hier?!”

Kim Huybrechts en Mike De Decker hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de Belgian Darts Open. De Belgische profs zetten daarmee de Oktoberhallen in vuur en vlam. “Wow, wat is dit?”, glunderde Huybrechts na afloop.

LEES OOK. BELGIAN DARTS OPEN. Belgische qualifiers weren zich kranig voor dolenthousiast publiek, maar stranden in eerste ronde: “Dit was een droom die uitkwam”

De Decker, de nummer 66 in het darts, nam het op tegen de Belgische qualifier Remo Mandiau. Op papier een partij die ‘The Real Deal’ altijd moet winnen, maar een darter die niets te verliezen heeft zou wel eens boven zich uit kunnen stijgen. De Decker was echter klaar voor de opdracht en pakte de openingsleg via dubbel 8 en ook het tweede, op de worp van Mandiau, was voor hem: 2-0. Mandiau had het duidelijk lastig met de omstandigheden, maar gooide dan 140 op de leg van ‘The Real Deal’ en kreeg een kans op een finish van 107, die net naast dubbel 16 ging. De Decker liet het echter liggen, maar Mandiau faalde drie keer op dubbel 8... 3-0. De Decker voelde het, gooide 180 en 140 op weg naar 4-0.

Na wat missers op de dubbels zorgde De Decker ervoor dat Mandiau een leg kon winnen. Mandiau won na enkele stevige worpen ook leg zes, goed voor 4-2. De Decker moest opnieuw aan de bak, maar vond zijn tripels niet. Ook op de dubbels lukte het niet en daar was plots de 4-3. Een deugddoende 180 en 140 later schoot ‘The Real Deal’ wakker, waarna hij het op zijn eigen worp afmaakte: 6-3.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Dit betekent veel voor mij want ik had mij voor nog geen enkele European Tour kunnen plaatsen. Ik had het geluk dat Dimitri Van den Bergh in de top zestien stond, dus was ik rechtstreeks geplaatst. Het was niet goed, hopelijk is het morgen beter. Maar het publiek hier, geweldig. Een paar jaar geleden moesten we nog gratis tickets weggeven en kijk nu! Nu Rob Cross? Ja, ik kijk ernaar uit. Met het publiek weer achter mij. Dit is schitterend... Enorm respectvol ook. Zo kan het ook dus, in vergelijking met Duitsland bijvoorbeeld. Ik heb zaterdag niks te verliezen, dus dan ga ik wat relaxter zijn. We zullen zien!”

Ook ‘The Hurricane’ geniet

Huybrechts, ’s werelds nummer 33, keek Steve West in de ogen. Tot voor kort niet zijn allerbeste vriend, maar die plooien werden onlangs gladgestreken. ‘The Hurricane’ had duidelijk wat zenuwen en verloor meteen zijn worp. West had dan last van technische problemen met zijn darts en was zijn ritme meteen kwijt. Huybrechts profiteerde daarvan door gelijk te maken en daarna 3-1 voor te komen. Maar West is ook een ervaren darter en weerde zich kranig door onder anderen een finish van 79, goed voor 3-3.

Huybrechts moest zijn tenen uitkuisen want West bleef vervolgens aanklampen. Tot ‘The Hurricane’ in het tiende leg pakken beter gooide dan zijn Engelse opponent. Er stond nog 44 op het bord en Huybrechts maakte het af voor 6-4 en een explosie in de Oktoberhallen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Niet normaal dit, wow”, trilde de Kempenaar nog na in de perszaal. “Ik moet eerlijk zijn: het was niet top. Ik heb echt gewonnen dankzij het publiek. En toch, ik heb al Premier League gespeeld voor 10.000-12.000 mensen en nooit was ik nerveus. En nu... Tijdens mijn walk on ging mijn hartslag plots enorm omhoog. Wow, wat is dit hier? Er zat dus veel adrenaline in mijn lijf tijdens de eerste legs. Die problemen voor West kwamen eigenlijk als geroepen, want zo kon ik mezelf wat onder controle krijgen. Morgen moet het beter, tegen Michael van Gerwen. Tien keer beter, anders ga ik af met 6-0. Maar ik beloof dat ik beter ga gooien.”

Programma tweede ronde:

NAMIDDAG (vanaf 13u00)

Damon Heta - Rusty-Jake Rodriguez

Gabriel Clemens - Ryan Meikle

Martin Schindler - Karel Sedlacek

Ryan Searle - Bradley Brooks

Jose de Sousa - Ross Smith

Dave Chisnall - Jelle Klaasen

Dirk van Duijvenbode - Mervyn King

Nathan Aspinall - Jamie Hughes

AVOND (vanaf 19u00)

Rob Cross - Mike De Decker

Jonny Clayton - Keane Barry

Dimitri Van den Bergh - Andrew Gilding

Peter Wright - Niels Zonneveld

Joe Cullen - Dennis Nilsson

Michael van Gerwen - Kim Huybrechts

Adrian Lewis - Boris Krcmar

Danny Noppert - Madars Razma