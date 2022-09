Vlaamse regering onverrichter zake uit elkaar na hele dag onderhandelen: “Jambons voorstel was lachwekkend”

De Vlaamse regering onderhandelde vrijdag tot laat ’s avonds over de begroting. CD&V en Open VLD konden zich niet vinden in een compromisvoorstel van Jan Jambon. Rond 22 uur gingen de ministers zonder akkoord uiteen.

Een hele dag zaten ze vrijdag samen, onze Vlaamse ministers. Maar vrijdagavond was er nog geen akkoord over een nieuwe begroting, waarin ook nieuwe energiemaatregelen zouden zitten.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) had ’s avonds nochtans een compromisvoorstel op tafel gelegd, maar bij coalitiepartners CD&V en Open VLD werd dat niet zo goed onthaald. “Jambons voorstel was om te lachen”, klonk het nog rond 21 uur. “Er werd veel te weinig geld uitgegeven.”

Over de inhoudelijke aspecten was er wel grotendeels consensus. Er komt sowieso een extra investering in de kinderbijslag, de kinderopvang en de jobbonus. De huurprijzen van energie-opslorpende woningen worden gedeeltelijk geblokkeerd en er komt een steunpakket voor bedrijven. Maar hoeveel geld er precies aan die maatregelen wordt gespendeerd, leidde tot felle discussies binnen de Vlaamse regering. Vooral de N-VA wil niet te veel geld uitgeven. Minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil ten laatste tegen 2027 een begrotingsevenwicht bereiken.

Zaterdag rond 14 uur zouden de onderhandelingen hervatten.

Maandag wordt minister-president Jan Jambon sowieso in het Vlaams Parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring. In die verklaring doet de regering traditioneel de grote lijnen van haar beleid en begroting voor het komende jaar uit de doeken.