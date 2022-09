Wie wereldkampioen wil worden, kan altijd wel een paar extra vrienden in het peloton gebruiken. En die vind je niet zelden bij de ploegmaats met wie je de rest van het jaar afwerkt. Welke merkenploeg is het sterkst vertegenwoordigd op het WK? En hoe zit dat eigenlijk? Mág je wel over de landsgrenzen heen ‘een ploegmaat’ helpen?