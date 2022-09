WK-tegenstander van Rode Duivels verslaat Qatar vlot dankzij twee goals met Belgisch tintje

Canada, op het komende WK tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, heeft vrijdag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen WK-organisator Qatar met 2-0 verslagen.

Na dertien minuten stond de eindstand al op het scorebord in de Generali Arena, beide doelpunten hadden een Belgisch tintje. Het was immers Club Brugge-aanvaller Cyle Larin die na 4 minuten de score opende, na 13 minuten verdubbelde ex-Gentenaar Jonathan David de voorsprong en daar bleef het ook bij.

Canada wist zich voor het eerst sinds 1986 te plaatsen voor het WK. In Qatar openen de Rode Duivels op woensdag 23 november tegen de Canadezen. Marokko is op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen op donderdag 1 december Kroatië partij.

Later op vrijdag speelt Marokko in Spanje tegen Chili. Sterspeler Hakim Ziyech viert zijn terugkeer in het nationale elftal en kreeg meteen een basisplaats van de nieuwe bondscoach Walid Regragui.