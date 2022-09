Jérémy Doku toont zich met sterke invalbeurt tegen Jong Oranje: “Niet bezig met wat er voorbije weken is gebeurd”

Doku was opgeroepen voor de U21 om na een moeilijk begin van het seizoen bij Stade Rennes – weinig speelminuten én een blessure - wedstrijdritme op te doen. Toch begon hij tegen Nederland ietwat verrassend op de bank. Daar zag hij hoe Jong Oranje voor de pauze twee keer scoorde.

De invalbeurt van Doku na de pauze deed de wedstrijd echter kantelen. Onvoldoende voor een gelijkspel, voldoende om zichzelf in de kijker te spelen. De Antwerpenaar kwam dit seizoen nog maar 145 minuten in actie, maar daar was tegen Nederland weinig van te merken. Sprints, dribbels, individuele acties: qua intensiteit zat het wel snor. Plots zette België zijn voet naast die van Nederland. “Fysieke problemen? Als ik op het veld sta, wil dat zeggen dat ik honderd procent fit ben. Deze wedstrijden met de beloften zijn ideaal om ritme op te doen en om straks met een betere conditie terug te keren naar Rennes. De volgende match is al over drie dagen, maar ik zal maandag klaar zijn om te spelen.”

“Met mijn ervaring móét ik ploegmaats helpen”

Conditioneel gaat het dus de goede kant op en ook mentaal leek de moeilijke start niet al te veel op zijn schouders te wegen. Doku voetbalde zonder complexen en zonder zorgen. Na knap voorbereidend werk schotelde hij Deman de aansluitingstreffer voor. (Lees verder onder de foto)

“Als ik op het veld sta, denk ik niet aan wat er de voorbije weken gebeurd is. In mijn hoofd ben ik dan alleen bezig met voetbal. Waar moet ik staan om de bal te krijgen? Hoe kan ik gevaarlijk zijn? Dat ik de andere spelers probeer te helpen, is niet meer dan logisch. Met mijn ervaring móét ik die bal opeisen en hen op hun gemak stellen. Dat is een taak die de coach mij gegeven heeft en die ik zo goed mogelijk probeer uit te voeren. Jammer genoeg werd ik niet beloond met een doelpunt. Het schot was goed, maar de keeper zat er nog net goed bij.”

Of het voldoende is om straks een ticket voor Qatar te bemachtigen, valt nog af te wachten. Maandag bevestigen tegen Frankrijk, daarna bij Rennes. Al ging Bondscoach Roberto Martinez ondanks de nederlaag zeker met een tevreden gevoel naar huis.

Bondscoach Jacky Mathijssen: “Uit deze wedstrijd kan ik lessen trekken”

Na tien wedstrijden zonder nederlaag, weten de Jonge Duivels weer wat verliezen is. Bij bondscoach Jacky Mathijssen is het verlies in de Derby der Lage Landen echter niet te lang blijven hangen. “Aan een 7-0 tegen San Marino heb je niets, hier kunnen we lessen uit trekken.”

Matthijssen zag in de eerste helft een dominant Nederland. “We hadden het heel moeilijk voor de rust. Nederland was gewoon beter, maar dat is geen schande tegen een ploeg van dit niveau. Toch hebben we nog een paar kansen gehad om een doelpunt te maken. Uiteindelijk ga je nog met een 0-2-achterstand rusten en dan wordt het moeilijk.” (Lees verder onder de foto)

“Onze reactie in de tweede helft was positief. Chapeau voor de jongens die zijn ingevallen. Defensief hebben we een aantal zaken aangepast (Mathijssen koos voor een systeem met vier verdedigers, red.) om voor meer duidelijkheid te zorgen. Dat lag ons tegen een sterk Nederland duidelijk veel beter. Offensief waren we competitief tot de laatste minuut. We hebben weerbaarheid getoond en misschien verdienen we op het einde zelfs die gelijkmaker.” Jammer, al zal hij er niet van wakker liggen. “Kijk, je kan San Marino kloppen met 7-0, maar daar heb je niets aan. Ik ben blij dat ik uit deze wedstrijd veel lessen kan trekken.”

Tot slot: wat vond Mathijssen van de invalbeurt van Doku? “Zoals Nederland een aantal spelers heeft die er bovenuit staken, was hij bij ons de man die na rust extra kwaliteit bracht. Dat hij bij de beloften kan spelen is voor iedereen een win-winsituatie. Voor Doku, voor de beloften, voor de eerste ploeg én voor Rennes. In Frankrijk zullen ze met heel veel plezier naar deze wedstrijd gekeken hebben.”