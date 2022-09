Kimberley Zimmermann naar finale dubbelspel in Boedapest

Kimberley Zimmermann heeft zich vrijdag aan de zijde van thuisspeelster Anna Bondar geplaatst voor de finale in het vrouwendubbel van het WTA 125-toernooi (gravel/115.000 dollar) in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Zimmermann en Bondar, de eerste reekshoofden, rekenden in de halve finales af met de Russische derde reekshoofden Angelina Gabueva en Anastasia Zakharova: twee keer 6-3 na net iets meer dan een uur.

In de finale nemen ze het zaterdag op tegen het Tsjechische duo Jesika Maleckova en Renata Voracova.

Zimmermann heeft twee titels in het dubbelspel op haar palmares staan. Zowel vorig jaar als dit jaar pakte ze de eindzege in Palermo. Het wordt haar vijfde dubbelfinale. Eerder dit jaar was ze al eens verliezend finaliste op het WTA 250-toernooi in Boedapest, vorig jaar verloor ze de finale in Luxemburg.