“Hart is hectare groot”: Jelle (33) vraagt zijn ‘Petytje’ ten huwelijk met originele oogst op megamaïsveld

“Petytje, wil je met me trouwen?” Stéphanie Petyt geloofde haar ogen niet toen ze plots een aanzoek las tijdens het turen naar de velden tijdens een vliegreisje dat partner Jelle Vermote haar vrijdag cadeau deed. Het huwelijksaanzoek was letter voor letter ‘uitgeoogst’ in een gigantisch maïsveld. Met passend hartje. Hoewel, op de begane grond bleek dat een gróót hart.

Jelle en zijn verloofde. — © Thijs Pattyn

“Een hectare groot om precies te zijn”, duidt Jonas (29), de broer van Jelle (33). Samen runnen ze ruim tien jaar loonbedrijf Gebroeders Vermote. “Het hart was een uur werk, het hele huwelijksaanzoek twaalf uur, en het was net op tijd klaar voor de verrassingsvlucht. Ik had veel stress tot ik de eerste geruststellende luchtbeelden zag. Oef, het was goed gelukt. De tranen kwamen in de ogen van geluk. Dit maïsperceel bleek perfect voor het aanzoek van mijn broer: nooit eerder had ik de kans om zo’n groot maïsperceel te hakselen.” (Lees verder onder de foto)

Jonas Vermote in zijn hakselaar. — © Thijs Pattyn

Het veld van 44 hectare ligt tussen de snelweg A19 en de Wieltjestraat bij Ieper. Met een hypermoderne hakselaar en veel engelengeduld volgde Jonas minutieus het origineel oogstplan, tuffend met zo’n vier kilometer per uur. Daarbij kreeg hij assistentie van Francis Hoste (39), vertegenwoordiger van het Ieperse landbouwmachinebedrijf Agri Lemahieu.

Het hakselen op het grote maïsveld. — © Thijs Pattyn

“Francis tekende vooraf vier uur lang het aanzoek uit voor mijn gps-scherm in de hakselaar”, vervolgt Jonas Vermote uit Veurne. “Het resultaat is prachtig en ongezien.”

“Vanuit de lucht oogde het heel spectaculair, ik schrok enorm”, reageert Stéphanie geëmotioneerd op de begane grond. “We stegen op in Oostende en ik dacht aanvankelijk dat het gewoon een leuk uitje zou worden, maar dat draaide anders uit. Na de vlucht gaven we mekaar een dikke knuffel en kus en riep ik: ja, nu wil ik met je trouwen!” (lacht)

Jelle deed vier jaar geleden al eens een knieval, toen heel bescheiden en intiem aan de kersttafel. “Door de komst van ons laatste kindje en corona kwam het er nog niet van. Met dit aanzoek wou ik daar verandering in brengen”, zegt hij. “Zo’n aanzoek was een jongensdroom, nadat ik een tekening in een maïsveld zag in Amerika.”

Zelfs hun kinderen Michelle (9), Julien (6) en Annabel (3) zaten mee in het ‘complot’ en stonden buiten aan de school met spandoeken te wuiven naar hun verbouwereerde mama in de lucht boven hun dorp Woesten. (Lees verder onder de foto)

Het gps-scherm in de hakselaar van Jonas. — © Thijs Pattyn

“En zeggen dat een normale maïsoogst voor mij al een jaarlijkse droom is, waar ik telkens weer naar verlang”, aldus Jonas. “Deze realisatie is iets om nooit te vergeten. Ik ga de beelden later tonen aan mijn kinderen en zeggen kijk eens wat papa maakte voor nonkel Jelle. Mijn zoontje van drie is nu al verzot van onze hakselaar. Hoe ik mijn eigen vrouw ten huwelijk vroeg? Aan het strand op haar verjaardag. Die viel te vroeg in het jaar voor een maïsstunt.”

Jelle en zijn verloofde. — © Thijs Pattyn

De verlovingsring is eigenlijk al vier jaar oud. — © Thijs Pattyn