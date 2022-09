Sameem (rechts) samen met zijn papa Nadeem aan de duurste luxewagen in de toonzaal, de Audi RSQ8 ABT-R. “Hiervan zijn er wereldwijd maar 125 gemaakt en wij hebben hier het enige exemplaar voor België staan.” — © Zahra Boufker

Leopoldsburg/Beringen

Dit weekend opent B-Premium Cars in Leopoldsburg een splinternieuwe toonzaal met luxewagens van elk meer dan 250.000 euro. Vier jaar geleden stond zaakvoerder Sameem Bhatti (27) nog auto’s te verkopen op de parking van zijn ouderlijk huis in Beringen, vandaag investeert hij 2 miljoen euro in zijn nieuwe autozaak.