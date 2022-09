Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ verwacht stadionverbod na rellen vorig seizoen: “Ik zat slecht in m’n vel”

Lothar Callaerts (29), oud-Blind Getrouwd-kandidaat en fervent supporter van Beerschot, geeft in TV Familie toe dat hij flink in de fout ging toen hij in april het veld van Union Saint-Gilloise op liep en enkele rake klappen uitdeelde. “Ik zat slecht in mijn vel”, zegt hij daarover.

De match Union-Beerschot op zondag 10 april werd stilgelegd omwille van supportersrellen. Op de beelden herkenden we al snel Lothar Callaerts. De Puursenaar was in 2020 te zien in het VTM-programma Blind Getrouwd. Hij trouwde toen met de Gentse Tatiana, maar het mocht niet zijn. Callaerts was een van de supporters van Beerschot die tijdens de match tegen Union het veld opliep en klappen uitdeelde. Destijds reageerde Lothar kort dat er “van alles opgeblazen” werd, maanden later geeft hij zijn fout wel toe.

“Tuurlijk besef ik dat ik in de fout ben gegaan”, zegt hij in TV Familie. “Ach, ik zat slecht in m’n vel. Daags nadien werd m’n grootmoeder begraven. Maar ja, ik had slimmer moeten zijn.” Volgens Callaerts werd hij over de hekken geduwd. “Al had ik die slagen niet mogen uitdelen. Enkele seconden later dacht ik bij mezelf: ‘Lomperik!’.”

De Blind Getrouwd-kandidaat verwacht dat hij nog een stadionverbod zal krijgen. “Maar zolang dat niet het geval is, ga ik nog elke keer voor Beerschot supporteren. Weliswaar achter de balustraden. Ik voel me nu in ieder geval stukken beter dan toen.” Lothar doelt op zijn nieuwe relatie met Sarah, die hij eerder deze maand bekendmaakte op Instagram.

Een jaar geleden had de Beerschot-supporter minder goed nieuws: zijn relatie met Kelsey, met wie hij verloofd was, zat er toen op. “Ik voelde me gefaald”, zegt hij daarover. “Maar nu met Sarah is alles voorgoed.”