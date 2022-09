“Meestal zwaar bewolkt en regionaal veel regen”

Tegelijk is het best mogelijk dat het in sommige regio’s overwegend droog blijft met daar dan ook kans op opklaringen. Zodoende zouden de verschillen doorheen Limburg groot kunnen worden. Het oosten maakt het meeste kans op een grotendeels droge dag maar uiteindelijk zullen de radarbeelden op zeer korte termijn uitsluitsel moeten brengen over welke regio’s de meeste regen te verwerken krijgen.

De temperatuur klimt naar een maximum tussen 15 en 19°C, afhankelijk van de bewolkingsgraad in de namiddag.

Er waait een zwakke tot tijdelijke matige zuidwestenwind.

Ook in de nacht naar zondag is er nog kans op regen en buien.

Na een windstille periode kiest de wind voor het noordoosten. Het wordt niet kouder dan een graad of 10.

