Schaakwonder of valsspeler? Wereldkampioen wil niet meer spelen tegen jonge Amerikaan van wie hij verloor

Opnieuw opschudding in de schaakwereld deze week, toen wereldkampioen Magnus Carlsen (31) na één zet opgaf in de partij tegen de veel lager gerangschikte Hans Niemann (19). Dat Carlsen enkele weken geleden al verrassend van hem verloor, creëerde al geruchten over valsspelen. Die zijn nu alleen nog maar versterkt. “De nummer één die verliest van iemand die vanuit het niets in die top vijftig belandde: dat doet vragen rijzen”, zegt Geert Bailleul, Vlaams arbiter op internationaal niveau.