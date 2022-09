Wim De Decker beseft dat er voor Beveren in eerste bekerronde maar weinig eer te rapen valt: “Als we winnen, is dat logisch. Als we verliezen, komt er veel kritiek”

In 2005 won De Decker als speler nog zelf de beker met Beerschot. “De beker is sowieso de kortste weg richting succes.” — © EWT

SK Beveren start zijn bekeravontuur zondag met een verplaatsing naar eerstenationaler Wezet. T1 Wim De Decker wil graag een mooie bekercampagne spelen, al is er van onderschatting geen sprake. “We mogen niet in dezelfde val lopen als de voorbije jaren.”

“Het doel is altijd om de volgende ronde te bereiken”, zegt De Decker. “Al is dit natuurlijk de lastigste ronde. Nu goed, we kunnen hier misschien ook vertrouwen tanken. Een bekeravontuur kan het seizoen altijd meer kleur geven. Hoe ver je raakt, is dan afhankelijk van de loting. Natuurlijk heb je altijd verrassingen in de beker, maar we gaan er alles aan doen om zondag door te stoten.”

Makkelijker gezegd dan gedaan voor SK Beveren. In drie van de laatste vijf campagnes lag de Wase club er al meteen uit. Pijnlijk. In het seizoen 2017-2018 schopten de Waaslanders het wel tot in de kwartfinales, waar ze toen na strafschoppen de duimen moesten leggen tegen Racing Genk. “Het is nu toch de bedoeling om deze ronde te overleven. We mogen ons dit jaar niet laten verrassen. Ik wil enkele mooie avonden bekervoetbal op de Freethiel beleven.”

In 2005 won De Decker als speler zelf de Beker van België met Beerschot. Hij heeft er niets dan mooie herinneringen aan overgehouden. “Als speler probeer je zo veel mogelijk hoogtepunten te hebben. De beker is sowieso de kortste weg richting succes. Voor veel spelers zal het ook leuk zijn om hopelijk nog eens tegen een eersteklasser te spelen en zich te bewijzen. Een bekeravontuur is altijd leuk om te beleven.”

Kunstgras

Maar van onderschatting is echter helemaal geen sprake. De Beverse T1 verwacht zich in Wezet aan moeilijke omstandigheden. “Het zal geen eenvoudig tripje worden. Ze hebben enkele spelers met een verleden in 1A en spelen op een klein veld en op kunstgras. Het zijn geen excuses, wel factoren die in ons nadeel kunnen spelen. Voor hen is dat een gewoonte, voor ons iets nieuws. We hebben deze week specifiek op kunstgras getraind, maar ook niet te veel omdat de belasting daar veel hoger ligt. Wij hebben in deze ronde niet veel te winnen, alleen maar te verliezen. Als we winnen, is dat logisch. Als we verliezen, komt er veel kritiek. We mogen niet in dezelfde val lopen als de voorbije jaren.”

De Decker kan dit weekend geen beroep doen op Louis Verstraete. De middenvelder sukkelt nog steeds met de rug. Ook Jacobsen en Trari staan nog aan de kant met een blessure. Bateau en Edmundsson ontbreken dan weer met interlandverplichtingen. De Beverse oefenmeester is dan ook van plan enkele wijzigingen door te voeren. “Dat is het voordeel van een grote kern”, aldus De Decker. “Dit is het uitgelezen moment om hier en daar enkele wijzigingen door te voeren. Maar we gaan niet wisselen om te wisselen. Verwacht dus geen elf nieuwe namen tussen de lijnen. Het zijn vooral spelers die de voorbije weken ook al minuten gemaakt hebben.”