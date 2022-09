Vlad van Mechelen spurt naar brons in wegrit juniores, Duitser Herzog is de nieuwe wereldkampioen

In het Australische Wollongong is de eerste wereldtitel op de weg uitgedeeld. Bij de mannen juniores haalde de Duitser Emil Herzog het voor de Portugees Morgado. Op een kleine minuut van het tweetal spurtte onze landgenoot Vlad Van Mechelen naar de derde plaats. Voor België al meteen de vierde medaille van dit WK, enkel goud ontbreekt nog op het lijstje.

Guy Van Den Langenbergh in Wollongong

Het WK kon voor onze landgenoten niet slechter beginnen. Een combinatie van regen en een nerveus peloton zorgde ervoor dat er al in de eerste ronde serieus werd gevallen. Onze landgenoot Duarte Marivoet was de pechvogel van de dag en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook Jens Verbrugghe geraakte achterop, wereldkampioen tijdrijden Josh Tarling moest ook geblutst het strijdperk verlaten.

Intussen lag de wedstrijd niet stil. De Tsjech Novak en de Est Pajur kozen al snel voor het offensief en werden twee ronden later bijgebeend door een viertal. Het peloton werd intussen flink uitgedund, Mount Pleasant bleek alvast voor de juniores helemaal niet plezant.

Van de Belgen slaagde enkel Vlad Van Mechelen erin zich vooraan te handhaven voor de echte finale. Op de voorlaatste beklimming van Mount Pleasing besloot de Nederlander Huising aan de boom te schudden, de echte aanval kwam van de Portugees Morgado, met indrukwekkende snor. Een viertal sloot aan, even later slaagde ook een drietal met Vlad Van Mechelen erin de oversteek te maken.

Spannende finale

Bij het ingaan van de laatste ronde besloot Morgado nog maar eens aan de boom te schudden. Hij begon solo aan de laatste beklimming van Mount Pleasant. Bij de achtervolgers speelde de Duitser Herzog ridder of mis. De Duitser slaagde erin om de Portugese uitblinker bij te benen. Het kwam tot een spurt met twee waarin beide renners zij aan zij richting finish vlogen. Het was pas in de laatste 25 meter dat de Duitser erin slaagde een klein verschil te maken.

In de achtergrond kwam het weer tot een samensmelting waardoor Vlad Van Mechelen nog kon spurten voor brons. Onze landgenoot timede zijn inspanning perfect en vloog met hoge snelheid voorbij de rest van de achtervolgende groep naar brons. Na het brons van Joris en Evenepoel en het zilver van Segaert al de vierde medaille voor de Belgische delegatie.