Jambon timmert verder aan Vlaams begrotingsakkoord

De Vlaamse regering vergadert voort over haar begroting en over het steunpakket waarmee ze de gezinnen en bedrijven door de energiecrisis wil helpen. Over de inhoud en het verloop van de gesprekken lekt voorlopig weinig uit. Ook de timing is nog onzeker. Het kan nachtwerk worden, maar het kan ook zijn dat de regeringsploeg de gesprekken vrijdagavond opschort en dat men in het weekend verder gaat.

De regering-Jambon zit sinds vrijdagochtend samen op het Martelaarsplein in Brussel. Na het afwerken van de gewone ministerraad - zeg maar het aperitief - moesten de Vlaamse ministers nadien hun tanden zetten in het hoofdmenu: de begrotingsbesprekingen en het bijhorende pakket aan energie- en koopkrachtmaatregelen.

Het is afwachten hoe diep de Vlaamse regering precies in de buidel zal tasten voor maatregelen zoals de versterking van het Groeipakket (kinderbijslag) en de uitbreiding van de jobbonus en hoe groot het steunpakket voor bedrijven zal zijn. Het is geen geheim dat regeringspartij N-VA een oog wil houden op de begroting.

Nachtwerk?

Volgens verschillende bronnen verlopen de gesprekken voorlopig goed en zonder al te grote problemen. De verwachting is wel dat het minstens nachtwerk wordt. Andere optie is dat de onderhandelingen vrijdagavond op pauze worden gezet en dat men in het weekend opnieuw samenkomt.

Maandag wordt minister-president Jan Jambon sowieso in het Vlaams Parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring. In die verklaring doet de regering traditioneel de grote lijnen van haar beleid en begroting voor het komende jaar uit de doeken.