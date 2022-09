Alken

Er werd lang over gespeculeerd en gepraat in café Ter Linde in Terkoest (Alken), maar eindelijk is het zover: caféhouders Eddy Strouwen en Evelyn Vielvoije stapten vrijdag in het huwelijksbootje. En dat deden ze in echte westernstijl, met 200 klanten verkleed als cowboy of indiaan.