80-jarigen vieren verjaardag met reünie in het NAC in Houthalen

De 80-jarigen van Houthalen-centrum, Laak, Lillo en Meulenberg kwamen samen in het NAC om hun verjaardag te vieren.

Traditiegetrouw kwamen de 80-jarigen bij elkaar voor een gezellige bijeenkomst. Dat deden ze al voor de vijfde keer. Eerder vierden ze samen ook al hun 50ste, 60ste, 70ste en 75ste verjaardag. Merkwaardig, maar niet onlogisch, is dat het aantal deelnemers telkens afneemt. In 1992 waren ze nog met 65 vijftigjarigen en 30 jaar later nog met 18. En om deze verjaardag te vieren, kozen ze deze keer voor het NAC. Tijdens een gezellig etentje werden vele herinneringen opgehaald.