Drie Limburgse brandweerzones zoeken samen 80 vrijwilligers

Elke dag staan in Limburg 1.000 brandweervrijwilligers klaar om mensen in nood te helpen. Elk jaar werven de drie zones - Zuid-West, Oost- en Noord-Limburg, nieuwe vrijwilligers aan om zo de snelst adequate hulp te kunnen blijven garanderen. “We merken de laatste jaren dat het aantal kandidaten daalt”, vertelt zonecommandant Dominic Knapen van Brandweerzone Oost-Limburg. Tot nu toe hebben 70 Limburgers ingeschreven voor de FGA-proeven in oktober.”

Dit is een Federaal GeschiktheidsAttest dat nodig is voor je kan solliciteren bij de brandweer. “We zoeken nog kandidaten omdat we samen minstens 80 nieuwe vrijwilligers nodig hebben”, voegt Knapen nog toe.

Vereisten

“Voor je brandweervrijwilliger kan worden, moet je wel een aantal vereisten checken” gaat Jan Jorissen, zonecommandant van Hulpverleningszone Noord-Limburg voort. “Om een snelle uitruktijd te garanderen, mag je niet te ver van een kazerne wonen. Enkel binnen een straal van 4 km of op maximaal 8 minuten van een brandweerpost kom je in aanmerking.” Pas na het behalen van het FGA, kan je solliciteren op een vacature bij de brandweerzone. “Daar moet je minstens nog een motivatiegesprek afleggen.”

Werk

Als brandweervrijwilliger doe je exact dezelfde interventies als beroepsbrandweerlieden. Dat gaat van branden blussen, beknelde slachtoffers bevrijden, maar ook wespen verdelgen, pompen bij wateroverlast, gevaarlijke bomen vellen bij stormweer, enzovoort. “We hebben dus niet meteen nood aan de stoerste krachtpatsers of onbevreesde durfals,” stelt Bert Swijsen, zonecommandant van hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Iedereen met een sterk engagement om mensen te helpen komt in aanmerking.”

Campagne

De Limburgse zones zijn al enkel jaren bezig met aanwervingscampagnes op sociale media om meer vrijwilligers aan te trekken. “We merken dat we daardoor meer jonge mensen bereiken en beter kunnen tonen wat we doen als moderne brandweer,” zegt communicatieverantwoordelijke Gretel Kerkhofs van zone Zuid-West Limburg. “Maar dit jaar wilden we toch iets extra’s doen en daarom werkten we samen met een extern communicatiebureau een online strategie uit, waarbij we ook enkele van onze vrijwilligers betrekken. Michelle, Erdi en Tommie zijn onze gezichten in deze campagne. Met hun verhalen proberen we mensen te overtuigen om te solliciteren.”

Voel je je geroepen? Schrijf je dan vóór 4 oktober 2022 in voor de proeven om je FGA te halen. Dat kan op www.ikwordbrandweer.be.