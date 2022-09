Francis ‘Cisko Kid’ (48) glimt van trots met bronzen medaille van zoon Vlad (18) op WK wielrennen voor junioren: “Er hangen bijna geen nagels meer aan mijn vingers”

Bertem

Ooit verdiende hij zijn strepen in de muziekwereld onder de naam ‘Cisko Kid’ of samen met zijn vrouw Erika als het duo ‘Dynamite’, maar tegenwoordig is Francis (48) vooral bekend als de vader van wielertalent Vlad Van Mechelen (18). Die behaalde op het WK wielrennen voor junioren in Australië immers een bronzen medaille. Al moest de fiere Francis die prestatie wel vanuit België volgen wegens een medisch probleem op de heenvlucht.