‘Sex and the City’-reboot start opnames tweede seizoen: is Kim Cattrall er straks wel bij?

De opnames voor het tweede seizoen van ‘And Just Like That’, het vervolg op ‘Sex and the City’, zijn begonnen. Dat maakt hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker (57) bekend via Instagram. Maar over de mogelijke terugkeer van actrice Kim Cattrall (66) hullen cast en crew zich nog in stilte.

Met een foto van het script maakte Parker het nieuws wereldkundig. Dat er een vervolg zou komen, was al bekend. Het eerste seizoen sloot af met een open einde en in maart kondigde de streamingdienst HBO Max, dat de serie maakt, het tweede aan.

(lees verder onder de foto)

Grootste vraagstuk is of Samantha, het populaire personage van Kim Cattrall, er deze keer zal bijzijn. Cattrall paste voor de reboot van Sex and the City, maar er gaan al langer geruchten dat ze nu wel zou terugkeren. Ook de cliffhanger in seizoen één leek daarop te wijzen.

Sarah Jessica Parker en haar collega’s houden de lippen stijf. Zo schreef actrice Sara Ramirez als reactie op Parkers foto niets meer dan: “Shhhhh.” Wanneer HBO Max het nieuwe seizoen van And Just Like That uitzendt, is nog niet bekend.

Keert Kim Cattrall terug naar de ‘Sex and the city’-franchise? — © BELGAIMAGE

(dvg)