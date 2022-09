Stoffelijk overschot gevonden nabij eerder gevonden schedel in Peru, DNA-onderzoek moet uitwijzen of het gaat om vermiste Natacha

In Peru is niet alleen een schedel, maar nu ook een volledig skelet aangetroffen in de regio waar de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe verdwenen is. Dat melden haar ouders. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar de stad Arequipa voor verder onderzoek, maar het is nog allesbehalve duidelijk of het om de Belgische toeriste gaat.

De 28-jarige vrouw uit Brussel verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer.

Eerder deze week werd al gemeld dat vissers in het district Huambo een schedel hadden aangetroffen. De Peruaanse pers legde de link met de vermiste Natacha de Crombrugghe en meldde dat het niet uitgesloten was dat de stoffelijke resten toebehoorden aan de vermiste toeriste. De ouders van het meisje betwijfelden dat. Volgens hen ging het om een oude schedel die op macabere wijze gecombineerd was met beenderen gemaakt van roeispanen of hout.

Autopsie

Vrijdag kwam meer duidelijkheid over de vondst. Bij het bergen van de bewuste schedel bleek dat die tussen enkele rotsen lag. Bovenop die rotsen lagen enkele stukken hout die er mogelijk waren aangespoeld en de aanblik gaven van een gedeeltelijk skelet. Onder de rotsen bleek evenwel het skelet te liggen dat bij de schedel hoorde.

Alle stoffelijke resten werden nu geborgen en overgebracht naar de stad Arequipa, waar ze zullen onderworpen worden aan een autopsie en een DNA-onderzoek. Volgens de ouders van Natacha de Crombrugghe zijn er op dit moment nog geen elementen die toelaten met zekerheid te zeggen of het aangetroffen lichaam toebehoort aan hun dochter of niet. Het federaal parket geeft voorlopig geen commentaar over de vondst.