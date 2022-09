Onze tv-tips: een avondje Kylie, leven op het ijs en een topfilm

Interstellar

Play4, za, 20.25u

Het verhaal van deze film met Matthew McConaughey en Jessica Chastain gaat over een toekomst waarin de aarde nagenoeg onbewoonbaar is geworden door uitputting van de natuurlijke grondstoffen. Entertainment van de bovenste plank met actuele thema’s zoals klimaatopwarming. Regisseur Christopher Nolan kan rekenen op een topcast, een schitterende fotografie en meeslepende filmmuziek.

Frozen Planet II

Canvas, zo, 21.15u

De nieuwste worp van David Attenborough. Pas enkele dagen geleden ging deze serie in première op de BBC. We volgen dieren die leven op bevroren plaatsen op aarde. In deze eerste aflevering gaat het over keizerspinguïnkuikens op Antarctica die bij het begin van de lente door hun ouders worden achtergelaten. Ze moeten zelf hun weg naar de zuidelijke oceaan vinden over het verraderlijke ijs.

Kylie at the BBC

BBC 2, za, 22.10u

De fans van het Australische popicoon komen ruimschoots aan hun trekken. Eerst krijg je een uur archiefbeelden van allerhande optredens van Kylie Minogue op de BBC. Vervolgens een documentaire waarin de zangeres terugblikt op haar carrière en aansluitend is er nog een concert van haar dat plaatsvond in het Londense Hyde Park waarbij ze songs bracht uit haar album Golden. (tove)