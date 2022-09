Lummen/Herk-de-Stad

In de buurt van het Schulensmeer in Herk-de-Stad en Lummen zijn voorwerpen aan het licht gekomen die wijzen op een nederzetting van de neanderthalers (110.000 jaar geleden) en van de homo sapiens (32.000 jaar geleden). En dat is toch wel een bijzondere vondst, legt professor Philip Van Peer van de KU Leuven uit.