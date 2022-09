Gebuisde studente krijgt gelijk van Raad van State en mag dan toch starten in tandartsopleiding

Het liep technisch mis tijdens het examen. Bij 59 deelnemers was bij twee vragen een minteken niet te zien, waardoor de vragen onoplosbaar werden. De examencommissie besliste daarom om de getroffen deelnemers op die vragen de maximumscore te geven.

Een studente in de groep die de vragen wél correct te zien kreeg, trok daarop naar de beroepsinstantie. Zij had een van de twee vragen fout beantwoord en was nipt gebuisd. Ze meent dat ook zij de maximumscore had moeten krijgen voor de twee vragen, omdat er anders een ongelijke behandeling zou ontstaan. De beroepsinstantie verwierp dat argument en bevestigde de score van de studente, die daardoor niet zou mogen starten aan haar opleiding tot tandarts.

Beslissing geschorst

De Raad van State heeft die beslissing nu geschorst. Er werden verschillende examencondities gecreëerd, luidt het. “Beide categorieën van kandidaten hebben dus niet dezelfde kansen gehad om te slagen en gunstig te worden gerangschikt.”

Volgens Christophe Vangeel, de advocaat van de betrokken studente, is het “moeilijk te voorspellen” of de uitspraak bredere gevolgen zal hebben dan enkel voor zijn cliënt. “Voor mijn cliënt moet de beroepsinstantie in ieder geval een nieuwe beslissing nemen”, klinkt het. Of ook andere studenten die in een gelijkaardige situatie zaten, zullen kunnen terugvallen op de uitspraak van de Raad van State lijkt onzeker. “Normaal gezien geldt een uitspraak van de Raad van State ten aanzien van iedereen, maar er zijn termijnen om in beroep te gaan bij de beroepsinstantie en die termijnen zijn intussen mogelijk verstreken voor de andere studenten”, aldus Vangeel.