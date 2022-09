BELGIAN DARTS OPEN. Belgische qualifiers weren zich kranig voor dolenthousiast publiek, maar stranden in eerste ronde: “Dit was een droom die uitkwam”

LEES OOK. Kim Huybrechts adviseert Belgische fans voor Belgian Darts Open en stelt: “Darts is hier momenteel groter dan in Nederland”

De Oktoberhallen in Wieze zat, zoals verwacht, nog niet stampvol op een vrijdagnamiddag. Maar aan sfeer geen gebrek in Wieze, waar de Belgische dartsfans enthousiast rechtsprongen en dansten voor elke 180 en bij elke walk on van de darters, waarbij de ene al wat meer verkleed was als de andere. Van een wandelend biervat tot Goku uit de animatiereeks Dragonball en Super Mario. België gek van darts? Absoluut.

De eerste Belg die op het podium verscheen, was Roberto Vandaele. De 40-jarige Limburger zette de Oktoberhalle in vuur en vlam met ‘Bacardi Lemon’ en kreeg de ervaren Tsjech Karel Sedlacek tegenover zich. Die laatste was minder onder de indruk van de omstandigheden en ging meteen door de worp van Vandaele omdat onze landgenoot zich kapotgooide bij 131. “Ik had 151 gehoord en dan liep het mis”, zei de darter uit Spalbeek hoofdschuddend na de partij. Maar Vandaele vond dan een beter niveau en zou uiteindelijk vier keer een 180 gooien, tot groot jolijt van het Belgische publiek. Hij bleef aanklampen dankzij slechts één gemiste pijl op de dubbels (4/5) want het verschil in legs werd nooit meer dan twee. Maar Sedlacek maakte het - na een 140 van Van Daele - af op dubbel 20: 6-4 voor de Tsjech.

“Ik had nooit verwacht hier te staan”, aldus Vandaele, die zich donderdag via de kwalificaties plaatste en normaal in de zogenaamde Challenge Tour (het niveau net onder de top) actief is. “Dit was een droom die uitgekomen is. Alle respect voor Karel. Het kwam er soms wel maar soms ook niet uit bij mij.”

Over naar Andy Baetens. De topper in het WDF-circuit (de tweede belangrijkste dartsbond na de PDC) keek Madars Razma in de ogen, de nummer 41 van de wereld. Het publiek ging opnieuw door het dak met ‘Kernkraft 400’, de walk on song van Baetens, maar zag Razma meteen door de worp van ‘The Beast’ gaan met een finish van 94 op de bull. Baetens is echter al wat gewoon en zette de bordjes snel opnieuw gelijk. De Letse nummer één was daar niet van gediend, kwam 2-1 voor en begon leg vier met drie keer triple 19. Baetens moest dus uit zijn pijp komen en antwoordde met een finish van 95, waarna hij ook 68 uitgooide voor 3-3.

‘The Beast’ kwam onder stoom, gesteund door het publiek, en leek zowaar 4-3 voor te komen. Baetens miste echter twaalf pijlen voor de leg, die hij alsnog verloor. Baetens kreeg de kans om terug te breken, maar miste op een haar na dubbel 20 voor een 101 finish, waarna Razma op één leg van de zege kwam. De 33-jarige Aalstenaar reageerde echter met een sterke leg en finish van 70 (triple 10 en dubbel 20), en weerde zich op de worp van Razma. De Let pakte echter de zege met een dubbel 18. Pech voor Baetens, die een hoger gemiddelde (88.56 vs 82.88) liet noteren, maar slechts 4 op 19 dubbels raakte.

“Die twaalf missers, dat doet pijn”, aldus Baetens in de mixed zone. “Hij miste er dan ook nog eens zes of negen. Maar hij heeft verdiend gewonnen, het is ook een prof terwijl ik nog ga werken. Ik ga sowieso weer meedoen aan de Q-School (voor een tweejarig ticket voor het profcircuit, red.) en dan zien we wel. Ik ben tevreden over mijn prestatie hier. De sfeer was sowieso abnormaal!”

Belg nummer drie was François Schweyen, die net als Vandaele op de Challenge Tour speelt. Onze 32-jarige landgenoot mocht het opnemen tegen Jelle Klaasen. Ooit een groot Nederlands talent (en aartsrivaal van wereldtopper Michael van Gerwen), maar de laatste jaren weggezakt en zelfs geen prof meer. Maar ‘The Cobra’ blijft een klasbak en won de eerste leg met zijn eerste pijl op een dubbel. Schweyen stond echter best degelijk te gooien en maakte gelijk met een finish van 77 op de bull. Klaassen reageerde met een 180 en pakte opnieuw een voorsprong. De Nederlander miste dan echter twee keer op dubbel 16 en Schweyen kwam op 2-2. Hij had ook op 3-2 kunnen komen, maar miste op dubbel 20. Geen paniek, Schweyen won zijn eigen leg met een finish van 70. Klaassen kwam op 4-3, waarna onze landgenoot zijn eerste 180 gooide. Met een toen gemiddelde van 93 speelde hij voor zijn doen de pannen van het dak. Klaassen was in de zevende leg echter net wat scherper en ging door de worp van Schweyen: 5-3. Het was van moetes nu voor onze landgenoot, maar ‘The Cobra’ had bloed geroken en leek het af te maken. Zijn pogingen op dubbel 20, 10 en 5 gingen echter de mist in en Schweyen gooide zich terug in de partij. Maar met een knappe 12-darter trok Klaassen de partij naar zich toe: 6-4.

“Die break bij 4-4, dat was het verschil. Spijtig, maar hij speelt al zo lang op het topniveau. Ik kom nog maar net piepen eigenlijk. De volgende keer zal het voor mij zijn”, aldus een zichtbaar teleurgestelde Schweyen. “Ik had er veel zin in. Ik moest lang wachten, maar toen ik op het podium stond grooide de goesting alleen maar. Toppubliek hier.”

De mooiste finish van de sessie kwam op naam van Niels Zonneveld, die in hetzelfde management zit als Kim Huybrechts. De talentrijke Nederlander verwees de Schot Alan Soutar (een ex-para) met 6-2 naar de exit dankzij een finish van 99 met twee keer dubbel 20.

Overige uitslagen:

Dennis Nilsson - Kevin Doets 6-2

Gianni van Veen - Ryan Meikle 4-6

Boris Krcmar - Cameron Menzies 6-1

Keane Barry - Danny Baggish 6-2

Het programma van vanavond:

Rusty-Jake Rodriguez - Jeff Smith

Bradley Brooks - Chris Dobey

Steve Beaton - Ross Smith

Jamie Hughes - Vincent van der Voort

Mervyn King - Wouter Vanrolleghem

Mike De Decker - Remo Mandiau

Steve West - Kim Huybrechts

Andrew Gilding - Simon Whitlock