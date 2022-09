Campagne tweede boosterprik gaat razendsnel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië lopen achter

De vaccinatiecampagne voor de tweede booster is in Vlaanderen indrukwekkend snel begonnen. Nu al heeft al meer dan de helft van de 65+’ers zijn tweede booster gekregen. Brussel en Wallonië lopen significant achter. Sciensano laat verstaan dat dit vooral problematisch is voor mensen uit risicogroepen die geen nieuwe prik willen.

19 procent van de Vlamingen boven de 18 jaar of dus 54 procent van de 65+’ers gingen al om een tweede booster. Een significant verschil met de 4 procent in Brussel (15 procent van de 65+’ers) en de 8 procent in Wallonië (23 procent van de 65+’ers). Vlaanderen is evenwel met een heel kleine voorsprong van om en aan de campagne begonnen omdat we deze zomer al aan het prikken waren, al verklaart dat volgens Sciensano het grote verschil niet.

Vaccinatiebereidheid

“In Vlaanderen is de opkomst en de snelheid ronduit indrukwekkend te noemen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De verschillen zullen waarschijnlijk wel iets kleiner worden: bij de vorige campagnes kwam het in Wallonië en Brussel eveneens trager op gang. Maar helemaal gelijk lopen zal het vermoedelijk nooit. We weten uit de vorige vaccinatie- en boostercampagnes dat de bereidwilligheid in Brussel en Wallonië sowieso een pak lager ligt. Er zal hoe dan ook een significant verschil blijven.”

“Voor de verwachte herfstgolf zie ik geen probleem in deze verschillen tussen Vlaanderen en Brussen en/of Wallonië. Het is niet zo dat een Brusselse of Waalse coronagolf Vlaanderen plots zal overspoelen. Mijn bezorgdheid ligt eerder bij de Brusselaars en Walen die zich niet laten vaccineren. Zij lopen een hoger risico. Uit onderzoek weten we dat de vijfenzestigplusser die niet voor de derde prik koos, maar liefst vijf keer meer kans maakt om in het ziekenhuis te belanden na een besmetting met het coronavirus.”

Herfstgolf

Die verwachte herfstgolf is trouwens mogelijk al gestart als we naar de nieuwste cijfers kijken. “Het reproductiegetal ligt intussen opnieuw boven 1, het virus wint dus aan kracht”, klinkt het bij Sciensano. “Tussen 13 en 19 september hebben dagelijks gemiddeld 1.947 mensen positief getest, dat is een stijging met 17 procent op weekbasis. Van 16 tot 22 september werden elke dag 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met de zeven dagen daarvoor gaat het om een stijging met 4 procent. De positiviteitsratio voor België stijgt licht naar 19,6 procent. In diezelfde periode bezweken elke dag gemiddeld 3,7 mensen aan de gevolgen van SARS-CoV2, een daling met 42 procent ten opzichte van de week daarvoor. Er zijn in totaal in ons land sinds de start van de coronapandemie ruim 32.600 coronasterfgevallen gerapporteerd.