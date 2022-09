Leandro Trossard kijkt uit naar allereerste WK met Rode Duivels: “Wij zijn misschien outsiders om te winnen”

“Het is geweldig om deel uit te maken van de selectie. Het is wat vreemd omdat het in het najaar gehouden wordt, maar ik ben opgewonden om naar mijn eerste WK te gaan. Ik denk dat er momenteel veel landen zijn met een kans om het toernooi te winnen. Een favoriet kiezen is moeilijk. Ik zou zeggen dat wij misschien outsiders zijn.”

Trossard antwoordt voorzichtig op de vraag of België één van de sterkste aanvallen heeft van alle deelnemers. “Als je kijkt naar Brazilië, Frankrijk, Engeland of Duitsland… maar je weet het natuurlijk nooit in een groot toernooi, het is een momentopname. Ik denk dat het land dat zijn beste vorm haalt, het WK zal winnen. Hopelijk is iedereen fit en goed in vorm.”

Nieuwe coach bij Brighton

Op clubniveau gaat het Trossard momenteel voor de wind. Brighton begon sterk aan het seizoen en staat momenteel knap vierde in de Premier League, op slechts vier punten van een plek in de top drie - én het heeft nog een inhaalwedstrijd tegoed. Trossard was al goed voor twee goals en twee assists, maar moet na de interlandbreak wel werken met een nieuwe coach: Roberto De Zerbi. “Ik heb hem nog niet gesproken. We ontmoeten elkaar volgende week, wanneer ik terugga.” (Lees verder onder de foto)

Leandro Trossard kende met Brighton een uitstekende seizoensstart in de Premier League. — © ISOPIX

De Zerbi vervangt Graham Potter, die op zijn beurt de vervanger is van Thomas Tuchel bij Chelsea. “Het gebeurde allemaal heel snel. Ineens hoorden we dat Tuchel ontslagen was en dat Graham zijn plaats zou innemen. Voor ons was het een schok, maar we wisten dat hij op een dag kon vertrekken aangezien hij een briljante manager is. In het begin was het een beetje vreemd, maar met onze nieuwe coach moeten we vooruit. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.”

Trossard is optimistisch over het seizoen dat Brighton nog kan hebben. “Natuurlijk kunnen we nog een mooi seizoen draaien. Het is niet omdat de coach vertrekt, dat het team niet meer even goed zal spelen. Het zal misschien anders zijn met onze nieuwe manager, maar het is aan hem om het ons even goed te laten doen.”