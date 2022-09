Tennisfans gaan uit hun dak voor dubbelspel van Federer en Nadal

Roger Federer speelt vrijdagavond in de Laver Cup een dubbelspel aan de zijde van zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal. Het is de laatste profwedstrijd voor Federer zijn racket aan de haak hangt, en daar willen veel tennisfans dan ook bij zijn. Tijdens een training op donderdag, met Novak Djokovic en Andy Murray, was de O2-arena in Londen alvast tot de nok gevuld.

(sh)