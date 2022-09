Trucker vindt tracker op trekker: “De eigenaar mag hem hier komen afhalen als hij durft”

Een vreemde vondst, onderaan de aanhangwagen van de truck van Michaël Verselder, bedrijfsleider van een firma die metalen constructies levert. “Vannacht zag ik onderaan de laadwagen plots iets vreemd. Het bleek een tracker met sim-kaart. Ik vermoed dat criminelen mijn vrachtwagen of lading willen stelen”. Een tracker plaatsen is namelijk de specialiteit van Roemeense en Albanese bendes die het gemunt hebben op mooie wagens of vrachtwagens.

“Mijn oog viel erop. Het ding zat onderaan de achterlichten van mijn aanhangwagen. Het zag er iets te proper uit en hing er precies nog maar net op”, doet Michaël Verselder zijn verhaal. “Ik vermoed dat criminelen het op mijn truck gemunt hebben. Mijn vrachtwagen werd vorig jaar nog tiende in de wedstrijd “mooiste vrachtwagen”. Het is een eyecatcher”.

“Of misschien willen ze de lading. Of de aanhangwagen. Ik weet het niet. Ik heb de tracker eraf gehaald. Het is er eentje die je op bol.com kunt kopen, samen met de simkaart. Nee, ik ben niet naar de politie gestapt, daar belandt zoiets toch maar onderaan de stapel. Nee, eigenlijk hoop ik dat de eigenaar nog een poging doet om het ding te komen ophalen. Ik ben een thaibokser. Die kerel gaat schrikken”.

De Scania-vrachtwagen van Michaël is een eye-catcher.

Wij contacteerden politiemensen die de praktijk goed kennen. “Trackers, dat is de specialiteit van de Roemeense en Albanese bendes die het gemunt hebben op mooie wagens of vrachtwagens. We hebben al veel zaken gehad waarbij exclusieve auto’s op die manier gevolgd en gestolen worden. Ze zien de auto onderweg ergens staan. Ze plakken de tracker er onder en halen hem ’s nachts weg. We raden de man toch aan om naar de politie te stappen. En hopelijk heeft hij zijn vrachtwagen goed beveiligd”.