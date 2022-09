Daniel Schmidt (STVV) klopt Mark McKenzie (KRC Genk), El Khannouss niet in selectie

Zoals eerder gemeld, werd de Marokkaanse Belg eerder deze week van de nationale ploeg U23 overgeheveld naar het A-team, dat op het WK overigens in dezelfde poule zit als de Rode Duivels. Speelminuten tegen Chili zaten er echter nog niet in voor El Khannouss. Hij moest vanuit de tribune toekijken hoe Ziyech en zijn maats het ervan afbrachten. Marokko won met 2-0.

Andere Genkies kwamen wel in actie. Zo klopte Japan in een oefenduel met het oog op het WK in Qatar de Verenigde Staten verslagen met 2-0. Doelpunten van ex-Kanarie Kamada en van Mitoma, vorig seizoen nog aan de slag bij Union. Aan Amerikaanse zijde mocht Genkie Mark McKenzie aan de rust, bij een 1-0 stand, invallen. Bij de tegenpartij hetzelfde verhaal voor STVV-doelman Daniel Schmidt. Bij Japan stonden ook Endo, Tomiyasu (ex-STVV) en Ito (ex-Genk) aan de aftrap in Düsseldorf.

In Barcelona stonden Ecuador en Saoedi-Arabië oog in oog met elkaar. Angelo Preciado kreeg een basisplaats en werd na een goed uur gewisseld. Beide WK-gangers hielden het op de brilscore.

Over naar de Genkse jeugd dan. Beginnen we met Rasmus Carstensen. In de play-offs voor het EK U21 leed de Deense rechtsback een 2-1 nederlaag in Kroatië. De terugwedstrijd volgt dinsdag. Carstensen stond 90 minuten op het veld. Andras Nemeth dan. Die versloeg in een oefeninterland met de Hongaarse U21 de Bulgaren met 1-0. Nemeth zelf schoot een keer op de paal en werd na 70 minuten gewisseld. Kelvin John, ten slotte, bleef in eigen land met de Tanzaniaanse U23 steken op een scoreloze draw, tegenstander is Zuid-Soedan. De return volgt maandag. Het betreft een kwalificatieduel voor de Afrika Cup U23.(rco/gus)