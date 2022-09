BV Hotspot. Nuria & Stijn zijn zeven jaar getrouwd en Flo Windey heeft het over drugs

Nuria en Stijn in 2016 (links) / Flo Windey (rechts) — © VTM (links)/ Titus Simoens (rechts)

Wat hebben een jubileum, het KMSKA, een fietstochtje, drugs en spijbelen met elkaar te maken? Weinig, zou je denken, maar dat is buiten de BV’s gerekend. Wat deden ze deze week? Wij zetten het voor jou op een rijtje.

Ter ere van de opening van het KMSKA toonden Linde Merckpoel en Francisco Schuster zich van hun creatiefste kant. Al knuffelend op de grond of in spreidstand op de trap, je wordt alleszins uitgedaagd om hetzelfde te doen!

Zeven jaar geleden stapten Nuria Gilizintinova en Stijn Van Poucke in het huwelijksbootje zonder elkaar te kennen. Een avontuur waarvan ze niet hadden gedacht dat ze het tot een goed einde zouden brengen.

Wat moet een mens op een vrije dag? Een vraag die ook BV’s zich weleens stellen. Het antwoord van Anouk Matton? Fietsen, maar wel full glam uiteraard.

Praten over drugs, het blijft een taboe en dat maakt de situatie net gevaarlijker. Flo Windey brengt daar in Faqda verandering in.

De lessen zijn nog niet begonnen en daar geniet Zita Wauters met volle teugen van. Eerlijk, we zouden zelf ook wel in zonniger oorden willen vertoeven ...