STVV ziet Hayashi en Koita uitvallen in oefenzege tegen Kortrijk

Daichi Hayashi viel nog voor het eerste fluitsignaal uit. De Japanse spits liep tijdens de opwarming een blessure op aan de rug. Zo mocht Fatih Kaya in de aanval postvatten naast Shinji Kagawa. Het was ook de Duitse Turk die na een halfuur Kagawa op weg naar doel zette. De lob die volgde was enig mooi: 0-1 voor STVV aan de rust. Nog opvallend in de eerste helft was de sterke prestatie van Stan Van Dessel centraal op het middenveld.

Kaya verving de geblesseerde Hayashi.

In de pauze voerde Bernd Hollerbach vijf wissels door. Shinji Okazaki verdubbelde de score al snel toen hij een voorzet van Frank Boya in één tijd binnen trapte. STVV controleerde de partij, maar zag ook Abou Koita nog geblesseerd uitvallen.

Kagawa opende de score.

STVV: Coppens – Bauer, Teixeira, Janssens – Hashioka, Boya, Van Dessel, Smets, Bocat – Kaya, Kagawa.

Vielen in na 45’: Brüls, Koita, Okazaki, Leistner, Bruno.

Vielen in tijdens tweede helft: Dumont, Fabinho.

Doelpunten: 30’ Kagawa 0-1, 48’ Okazaki 0-2.