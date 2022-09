Elke dag een “shinemomentje” pakken: zo geeft Evy Gruyaert haar lichaam een boost

Alles begint bij je lichaam. Je ontkomt er niet aan, je lijf is hét vertrekpunt om je beter te gaan voelen, zegt Evy Gruyaert. In haar nieuwe boek Start to feel great geeft ze tal van tips en tricks, waarvoor ze de nodige kennis haalt bij experten. Voor Billie deelt ze haar wijsheid. In les 2, ‘boost your body’, gaat het niet alleen om bewegen, maar mag je jezelf ook een speekselmedaille geven. “Pak elke dag jouw shinemoment.”

“Het vertrekpunt in de route om je beter te voelen, ligt wat mij betreft bij je lichaam. Je lichaam vertelt je gewoon superveel, zelfs als je het niet of niet meer kan ‘lezen’. Een goed vertrekpunt is dus om aandacht te krijgen voor je lichaam en voor de impact van bepaalde zaken. Ik laat me hiervoor bijstaan door neurotherapeut Tom De Prest, die ik leerde kennen toen ik deelnam aan Dancing with the Stars. Hij was diegene die mijn stramme spieren altijd weer losmaakte. Want vergis je niet: met vier uur training vijf keer per week, is deelnemen aan dat programma topsport.”

Kweek nieuwe gewoontes

“Het allerliefste zou ik willen dat je elke dag ruimte maakt voor beweging. In plaats van één keer per week intens te sporten, is het beter, nuttiger en gezonder om matige beweging te integreren in de loop van je dag. Ik beweeg elke dag, en elke vorm van beweging telt, al is het drie kwartier wandelen, langdurig zitten onderbreken door een minuut mijn hartslag de hoogte in te jagen met een resem squats terwijl ik wacht tot mijn koffie is doorgelopen, even trappen te doen tot ik mijn hart voel kloppen. Ook jij hoeft dus geen drastische maatregelen te nemen. Kleine nieuwe gewoontes die je deel laat uitmaken van je dagelijkse routine, maken al een heel verschil, zeker als je ze verbindt aan dingen die je sowieso doet. Poets je tanden dus terwijl je squat tegen de muur of balanceert op één been, neem de telefoon op terwijl je rondwandelt.”

“Zet ook een herinnering in je smartphone zodat hij elk uur rinkelt – een herinnering dat het tijd is om te bewegen. Hoe, kies je zelf. Zolang je het lange zitten maar onderbreekt. Doe overdag wat yogaoefeningen op het werk en rek en strek je. Maak het moeilijk voor jezelf om niet te bewegen. Leg je oefenmatje al klaar zodat je er niet naast kan kijken en leg je sportoutfit op voorhand al in het zicht. Plan sportmomenten echt in je agenda in. En koppel het nuttige aan het aangename. Voor mij dus graag een wandelbabbelmeeting, een telefoongesprek vanop mijn loopband of bewust te voet een boodschap doen. Tegenwoordig spreek ik ook vaker met vriendinnen af om bij te praten tijdens een wandeling in plaats van ergens te gaan zitten om een koffie te drinken.”

Focus op het positieve

“Wat ook helpt is jezelf bij elke nieuwe ministap die je zet, ontzettend hard aanmoedigen. We doen het zo vaak in omgekeerde zin. Als we iets niet goed doen, is daar meteen dat kritische stemmetje dat zegt: Loser, is dat alles wat je kan? Waarom keer je dat niet eens om? Waarom niet eens de innerlijke coach bovenhalen die je toejuicht wanneer je wél iets goed doet? Vier dus elk positief gedrag dat je vertoont. Zeg luidop tegen jezelf: Wow, goed gedaan zeg, als je tijd hebt gemaakt voor een wandeling. Of geef jezelf een schouderklopje omdat je gesport hebt terwijl je jezelf aankijkt in de spiegel. Gedragsonderzoeker Brian Jeffrey Fogg noemt dit jouw shinemoment.”