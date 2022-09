Bilzen

De 34-jarige Giuseppe De Vuono uit Bilzen is sinds 4 september gemist. De dertiger werd voor het laatst gezien in Calabrië. Hij staat nu internationaal geseind.

Het was zijn zus uit Genk die deze week bij de politie aangifte deed van zijn vermissing. De man staat nu internationaal geseind en wordt zowel in ons land als Italië gezocht. Waar hij momenteel zou kunnen verblijven is niet bekend. ppn