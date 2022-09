Eerste samenkomst van zelfhulpgroep Hart in Rouw in Hasselt

Met deze zelfhulpgroep willen ze iedereen in rouw een plek geven om op adem te komen, een luisterend oor, een warme ontmoeting waarin je kan zijn wie je bent. Want wandelend of gewoon zwijgend op de bank zitten. Rouwen hoef je niet alleen te doen. De eerste samenkomst van de zelfhulpgroep ging door in het Vrijzinnig Punt in Hasselt. Bij koffie en taart werden verhalen gedeeld. Je kan gratis lid worden van de gesloten facebookpagina Hart in rouw. Op de facebookpagina kan je gedachten en gevoelens delen of lotgenoten zoeken om samen activiteiten te ondernemen.Je vindt er ook data van gratis wandelingen en bijeenkomsten die de oprichters zelf organiseren.Voor meer informatie kan je contact opnemen met Linda 0485 30 30 69 - 2lmachiels@gmail.com