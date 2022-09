ROYALS. Een kroonprins in het zweet en garnalen à volonté voor koning Filip

Het is niet omdat je van koninklijken bloede bent, dat je je conditie niet moet onderhouden. Tijdens zijn verblijf in New York liet kroonprins Frederik van Denemarken zich dan ook verleiden tot een rondje joggen in Central Park.

Nog meer royale sportievelingen deze week, want koning Willem-Alexander trapte een balletje op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam De Open Dag.

Onze eigen koning Filip toonde zich dan weer van zijn meest Bourgondische kant. Hij mocht maar liefst vijf kilogram verse garnalen ontvangen.

Groothertogin gemalin van Luxemburg Maria Teresa Mestre spendeert graag tijd met haar familie. Deze week brachten zij en groothertog Hendrik met drie van hun kleinkinderen een bezoekje aan het Parc Merveilleux de Bettembourg.

Prinses Märtha Louise van Noorwegen vierde deze week haar verjaardag. Ze mocht dit jaar 51 kaarsjes uitblazen en werd met een stralend portret in de bloemetjes gezet.