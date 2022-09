Genk maakt zich klaar voor 24u tegen kanker

Op 8 en 9 oktober is er de terugkeer van het 24u evenement van Levensloop, na twee jaar afwezigheid door corona. Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker. Mensen met kanker worden dat weekend in de bloemetjes gezet en tegelijk wordt geld ingezameld voor medisch onderzoek naar de ziekte.

Tijdens het 24u evenement op 8 en 9 oktober kan je samen wandelen en lopen in estafette en toon je je solidair met al de vechters tegen kanker. Kanker slaapt nooit, daarom tonen de deelnemers op het evenement zich solidair met alle vechters en hun naasten door 24u in estafette te wandelen of te lopen. Dat betekent dat er altijd minstens één iemand van het team op het parcours aan het wandelen of lopen is. Wil je liever niet actief mee wandelen of lopen? Kom dan langs en geniet van gratis optredens, de kinderanimatie en van een hapje en een drankje.Doe jij ook mee? Schrijf je nu in via www.levensloop.be/genkza 8 oktober 14u30 tot zo 9 oktober om 14u30. Prijs: 10 euro.